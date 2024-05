Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Nuovo attentato incendiario a Porto Torres.

Nella serata di ieri, attorno alle 23,30, i Vigili del fuoco sono intervenuto in via Romagnosi per domare l’incendio di ben due auto: una è andata completamente distrutta, l’altra ha subito ingenti danni.

L’episodio è l’ultimo di una lunga serie: soltanto qualche tempo fa era stata presa di mira la società Sangalli srl che si è aggiudicata l’appalto del servizio di igiene urbana.

L’auto andata distrutta, un’Alfa Romeo Station Wagon, è di proprietà di un metalmeccanico 25enne del posto. Le fiamme hanno raggiunto anche la vettura parcheggiata vicino, una Ford Fiesta.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia locale che hanno avviato le indagini per risalire al responsabile. L’atto di natura dolosa è stato denunciato dal proprietario dell’Alfa Romeo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it