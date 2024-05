“Amarti AncorA” è il claim che il Cagliari calcio ha lanciato sui social dopo il raggiungimento della salvezza. Un post sui social che è andato a celebrare l’obiettivo raggiunto.

Ma è stata anche la giornata speciale per i tifosi rossoblù. Ben 3410 quelli partiti dalla Sardegna per raggiungere gli spalti del Mapei Stadium. A cui si sono aggiunte altri 600 tifosi che vivono in “continente”.

Ci colleghiamo da Reggio Emilia solo per dirvi che I GUERRIERI SARDI HANNO PORTATO LA NAVE IN PORTO 🛳️⚔️🔴🔵 pic.twitter.com/nmjEs9g0Nw — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) May 19, 2024

