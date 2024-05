Derubata di quasi 50mila euro in un mese e mezzo. È quanto testimoniato da Yanet Sanchez, titolare di una tabaccheria di Sestu che è diventata il bersaglio dei ladri che l’hanno svaligiata per ben tre volte.

L’ultimo furto è avvenuto questa notte, a soli nove giorni dal precedente. I malviventi sarebbero entrati dalle finestre del bar annesso alla rivendita di tabacchi.

Le denunce presentate dalla donna non hanno fermato i ladri, che per la terza volta hanno messo a segno il colpo asportando dall’attività sigarette, accendini, tabacco, sigarette elettroniche per un valore complessivo di quasi 50mila euro.

Nel frattempo proseguono le indagini delle forze dell’ordine per risalire ai responsabili.

