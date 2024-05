Ennesimo incidente a Cagliari: un centauro, in sella al proprio scooter, è stato travolto da un’auto nella rotatoria tra via dell’Abbazia e via dei Conversi.

L’uomo è volato sull’asfalto. Ha riportato diversi traumi: sul posto una ambulanza del 118 che lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale Santissima Trinità.

Presenti le forze dell’ordine per i rilievi di rito.

