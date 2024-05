Alla fine si è stancato e ne ha inseguito uno fermandolo. Il sindaco Andrea Abis non ne può più dei motorini che sfrecciano per le vie di Cabras e delle lamentele dei cittadini. “Sono tanti i ragazzi che si divertono in questo modo, dalla periferia del paese al centro storico. Corrono come matti” dichiara Abis, che ha chiesto alla Polizia di aumentare i controlli.

Qualche giorno fa il primo cittadino ha sorpreso un ragazzino sfrecciargli affianco mentre era in macchina, decidendo così di mettersi all’inseguimento. Una volta bloccato, il giovane ha subito abbassato la cresta: “Mi ha pregato di non avvisare né la polizia locale né i genitori, aveva paura di perdere il motorino”. L’amministrazione promette una stretta sul fenomeno.

