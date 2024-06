Oggi, 3 giugno 2024, Michela Murgia avrebbe compiuto 52 anni.

Sono tantissimi i messaggi, le foto e i post che vogliono ricordare la scrittrice e attivista di Cabras, scomparsa prematuramente il 10 agosto scorso per un tumore.

A partire dal quotidiano La Repubblica, per cui Murgia ha scritto e ideato una rubrica apposita per combattere gli stereotipi di genere. Il ricordo va a uno dei suoi interventi al Salone del Libro di Torino, nel 2023, quando ha regalato ai presenti un prezioso consiglio: “Io sto vivendo il tempo della mia vita adesso. Dico tutto, faccio tutto, tanto che mi fanno? Mi licenziano? Ho chiesto a Vogue di poter fare un viaggio sull’Orient Express. Posso andare alle sfilate di moda, farò un sacco di cose. Ma voi non aspettate di avere un cancro per fare così”.

Poi ci sono i suoi amici e colleghi, con cui Murgia ha condiviso tanto della sua esperienza personale e professionale. Chiara Tagliaferri scrive sul suo profilo Instagram: “Emily Brontë ci ricorda che l’unico tempo che conta è quello che si muove dentro di noi, perché è il solo capace di resuscitare qualsiasi cosa e chiunque. Così festeggio i 52 anni di Michela Murgia. Buon compleanno Michi”.

Con sole due parole, Roberto Saviano scrive: “Ovunque proteggi”. Segue Chiara Valerio, che posta sui suoi social una foto che ritrae la scrittrice sarda insieme a Marcello Fois: “Ricorre oggi il 52esimo anno di Michela Murgia che non sarà mai compiuto. Questa è una foto del 2016, luglio, siamo al Festival di Gavoi, Marcello Fois e Michela Murgia ascoltano con molta attenzione qualcuno. Li fotografo pensando successivamente di sfotterlj per la loro postura mazzarinesca, strategica, e cercando di scatenare una rissa tra Cabras e Nuoro, mettere zizzania campanilistica. Non ci riesco. Mi rinfacciano che vengo da Scauri. Ridiamo”.

Una data che sarà celebrata anche a Milano, dove il sindaco Beppe Sala ha deciso di realizzare un murale in sua memoria oltre a titolarle il Centro civico di via Quarenghi 21 che è anche la sede del Parlamentino, nel quartiere Bonola, e ospita una biblioteca rionale, un auditorium e un poliambulatorio.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it