Incidente stradale questa mattina sull’Asse Mediano, a Cagliari.

Traffico in tilt a causa di un tamponamento all’altezza della Conad di via Jenner, in direzione Cagliari.

La lunga colonna di auto in coda inizia già all’altezza dell’ex inceneritore, all’entrata della città.

“Ormai non serve neanche più scriverlo. Lo si dà per scontato quotidianamente che sia bloccata. Mattino, pomeriggio e sera”, ha commentato un’automobilista sul gruppo Facebook Aic.

