La procura di Tempio Pausania ha aperto un fascicolo sulla morte di Ivan Dettori. Il 19enne di Arzachena era scomparso da casa la mattina del 3 giugno ed è stato trovato privo di vita dopo tre giorni di ricerche.

Non ci sono indagati, per ora. Due le ipotesi di reato: atti persecutori e morte come conseguenza di altro reato.

Gli accertamenti sono volti a fare chiarezza sul contesto in cui è maturata questa tragedia. Che Ivan fosse turbato per qualcosa nell’ultimo periodo lo avevano riferito fin da subito agli investigatori i suoi genitori.

La salma del 19enne è stata inizialmente restituita subito ai genitori. Ma dopo 24 ore il magistrato ha disposto il sequestro del corpo sul quale verrà eseguita l’autopsia. L’esame autoptico è fissato per domani.

