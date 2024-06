“Siamo nati danzatori in una terra magica, come è possibile descrivere l’orgoglio di essere nati in Sardegna?”. Così l’attrice Caterina Murino durante un incontro a Porto Cervo sul tema dell’assalto eolico, tema che la vede impegnata in prima linea per difendere l’Isola dalla speculazione energetica.

Nell’evento organizzato dal Coordinamento anti-speculazione della Gallura e dal Consorzio Costa Smeralda, Murino ha voluto lanciare un appello alla governatrice Alessandra Todde e a tutte le forze politiche per l’unità nella battaglia. In un video diffuso sui social le parole quasi in lacrime di Caterina Murino: