Non solo un en plein nei principali centri della Sardegna. Il centrosinistra isolano in qualche modo vince anche a Pavia. Il Comune lombardo ha eletto sindaco il 42enne Michele Lissia di Calangianus, che alle ultime amministrative è riuscito a strappare la poltrona di primo cittadino alla Lega con il 53% dei consensi.

“Non ci aspettavamo un risultato così netto” ha dichiarato Lissia. “Però sentivamo che una larga parte di cittadini era con noi”.

Al giuramento ieri pomeriggio anche la famiglia arrivata da Calangianus: mamma, papà, sorelle e cognati. Lissia partì dall’Isola appena 18enne per l’università. Poi due anni all’estero tra Scozia e Germania per un dottorato, il lavoro per il Policlinico di Pavia, per il centro di ricerca della Regione Lombardia, per la Regione Piemonte e ultimamente come direttore operativo di una società che si occupa di trasporti sanitari. Infine l’ingresso in politica nel 2013 tra le file del Pd, dove scala pian piano le gerarchie del partito a Pavia. Ora la nuova sfida da sindaco.

