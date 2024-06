Il centrodestra esce con le ossa rotte dalle ultime elezioni amministrative. Il Campo Largo vince nelle principali città dove conquista Cagliari, Sassari e Alghero, portando quindi il centrodestra sardo a dover valutare il futuro.

“Nella stessa giornata delle elezioni europee, si è votato alle elezioni comunali, dando un esito esattamente opposto, segno che deve farci riflettere su quanto abbiamo fatto di buono e quanto di cattivo” scrive sui social il deputato Salvatore Deidda di Fratelli d’Italia. “Bisogna ammettere gli errori per poter affrontare al meglio il prossimo futuro e non buttare alle ortiche il lavoro, le persone e le esperienze sin qui accumulate”.

Deidda è risultato il più votato del partito in Sardegna dopo la premier Giorgia Meloni, con 29.405 voti, quarto assoluto tra i candidati isolani dopo Quaquero, Pilo e Cossa. Un risultato che può soddisfare il partito dei meloniani, ma che non è stato replicato nei singoli Comuni. “L’invito e l’auspicio è quello di continuare a impegnarsi in politica. Auguri a chi rappresenterà il partito nei consigli comunali. Ora dobbiamo ripartire con umiltà e determinazione, dandoci una struttura più organizzata e partecipata”.

