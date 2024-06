L’Università di Sassari al primo posto in Italia nell’otorinolaringoiatria. A certificarlo è l’autorevole Scimago institutions ranking, che dal 2009 pubblica report e classifiche su vari ambiti universitari da tutto il mondo. L’Ateneo sassarese nella specialità è 24° in assoluto, primo tra gli italiani davanti a Milano, al 56° posto.

Grande soddisfazione per il direttore della clinica universitaria di otorinolaringoiatria, Francesco Bussu, 50 anni di Oristano, che può vantare specializzazioni in Francia, Germania e Stati Uniti. Nel 2023 il gruppo che opera nel reparto a Sassari è quello che ha trattato più casi in Europa, per un unicum sardo: si tratta infatti dell’unica branca della medicina per cui da fuori vengono a curarsi nell’Isola e non il contrario.

