Giuseppe Mascia è ufficialmente il nuovo sindaco di Sassari. La proclamazione è arrivata nel pomeriggio nella sala del Consiglio di Palazzo Ducale, seguite da un lungo applauso: ha vinto conquistando 31.096 preferenze.

“Cercheremo il bene di chiunque in questa città vive, passi, e a chi lasceremo questa città. Lavoreremo alacremente in questa settimana con le interlocuzioni politiche con i gruppi con cui abbiamo vinto le elezioni, che sono già in atto. Conto di accelerare il più possibile per avere la giunta in due settimane” ha commentato il nuovo primo cittadino.

