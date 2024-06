Alle 16:10 l’ufficio centrale del Comune di Cagliari, presidente Giorgio Murru, ha ufficialmente proclamato sindaco Massimo Zedda con 43.264 voti validi. In precedenza, Maria Laura Manca era stata proclamata presidente della Municipalità di Pirri.

Il neo sindaco ha tenuto un piccolo discorso di ringraziamento. Intanto a favore del grande lavoro operato dai tecnici, amministrativi, e le dipendenti e i dipendenti del Comune di Cagliari per garantire la regolarità delle elezioni.

Ricordando la considerevole quantità di popolazione che non ha votato rispetto al passato, Zedda ha tracciato la strada della sua amministrazione.

“Su tutte e tutti noi c’è un carico di responsabilità e di aspettative che non può e non deve essere deluso. Bisognerà immediatamente lavorare, giorno dopo giorno, per il benessere di Cagliari”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it