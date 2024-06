“Le porte dell’Assessorato del Lavoro, come già dichiarato in occasione del mio insediamento, sono aperte a sindacati e lavoratori. Sarà mia premura fissare un incontro per discutere della vertenza che riguarda le lavoratrici e i lavoratori del negozio Spazio Conad Marconi di Cagliari”. Lo dichiara l’assessora del Lavoro Desirè Manca intervenendo sulla vertenza dello Spazio Conad Marconi che ha annunciato il licenziamento di 75 lavoratori.

“Il mio pensiero oggi è rivolto alle 75 famiglie dei lavoratori Conad, ma anche a quelle dei 25 lavoratori del supermercato ex Carrefour di via Ariani a Sassari che si trovano costrette ad affrontare questa grave crisi in un momento storico, tra l’altro, particolarmente complesso” conclude Manca.

