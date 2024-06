Disavventura per l’attore e comico Max Giusti in partenza per Olbia. L’aereo che avrebbe dovuto portarlo in Sardegna ha avuto un blackout elettrico mentre stava per decollare.

Giusti ha testimoniato i momenti della disavventura sul suo profilo Instagram.

Prima ha dovuto fare i conti due ore e mezzo di ritardo per salire sull’aereo. Poi una volta dentro, il blackout che ha ritardato ulteriormente il volo.

“Vediamo che ci dicono, perché se ci alziamo di corsa tutti insieme, siamo tanti e sotto non c’è accoglienza. Capiamo cosa ci dicono. Rimaniamo calmi. Sentiamo che ci dicono, facciamo le cose con ordine però, altrimenti ci facciamo male” ha dichiarato agli altri passeggeri, cercando di portare la calma.

Quindi il viaggio: tutti i passeggeri sono arrivati a destinazione. E il plauso al comandante.

“Voglio fare i complimenti al comandante del volo. Senza la sua tenacia e professionalità insieme a quella del suo equipaggio non saremmo mai partiti. E soprattutto avremmo rischiato scene di panico”.

