Lo hanno sorpreso i Carabinieri con una dose di cocaina ed è stato arrestato. Un 30enne è finito in manette in via Brigata Sassari a Pula dopo un controllo effettuato da una pattuglia per strada, dove l’uomo è stato trovato in possesso della sostanza stupefacente.

La perquisizione si è quindi spostata in casa del 30enne e nel suo domicilio sono state rinvenute altre dosi e del materiale per il confezionamento, oltre a 1400 euro in contanti. Il giovane è stato quindi processato questa mattina per direttissima.

