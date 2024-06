Ha perso la vita in un tragico schianto Francesco Pau, 17enne di Siniscola. Aveva conseguito da pochi giorni la patente per la moto e si stava godendo le vacanze estive.

Le cause dell’incidente sono in corso d’accertamento. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, poco dopo le 16 il giovane avrebbe impattato con un camper che marciava sulla corsia opposta. Purtroppo, per le sue sorti non c’è stato nulla da fare.

Sotto choc la comunità di Siniscola: il padre Lorenzo è stato dal 2001 al 2011 sindaco del paese.

