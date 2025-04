Orosei, giovane finisce sull’asfalto: è in gravi condizioni

Il giovane era alla guida di una moto quando ne ha perso il controllo. Sul posto una eliambulanza per trasportarlo in ospedale

Poco prima delle 20:00 ad Orosei in località Su Petrosu, un giovane centauro è rimasto coinvolto in un incidente stradale, in cui è rimasto ferito.

Il ragazzo viaggiava in sella alla sua moto e per cause non accertate, ha perso il controllo e dopo essere sbalzato dalla due ruote è finito rovinosamente sull’asfalto.

Alcuni automobilisti che transitavano nella zona hanno fatto scattare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Siniscola, i carabinieri di Orosei e un’ambulanza del 118.

Per il giovane, viste le gravi condizioni, si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza che ha trasportato il ferito all’ospedale di Nuoro.

