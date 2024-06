Alessandra Todde, Massimo Zedda e Piero Comandini al Sardegna Pride 2024 a Cagliari. In partenza dal parco della Musica, le tre personalità politiche del centrosinistra hanno partecipato al corteo.

“Orgogliosa di essere qui, prima presidente a patrocinare e partecipare al Pride in Sardegna. La destra fa scivolare Italia in basso, non lo permetteremo. Dalla Sardegna parte il grido di lotta perché non lo possiamo accettare. L’Italia deve guardare al futuro perché in questo momenti siamo dalla parte sbagliata. Sono orgogliosa di essere la prima donna Presidente della Sardegna a patrocinare il Pride e a parteciparvi” ha commentato la presidente Todde.

