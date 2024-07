Arrivano le prime grane al Comune di Cagliari: durante l’insediamento odierno, con il passaggio di consegne con la commissaria Luisanna Marras, il sindaco Massimo Zedda ha dovuto rendere nota l’eredità della giunta Truzzu.

“Da quello che ho ereditato non sono state messe a correre risorse per abbattere i costi della Tari. Occorrerà subito un lavoro di pulitura per evitare l’aumento del 15%” ha fatto sapere il primo cittadino. Le tempistiche sono strette, così gli uffici sono già al lavoro per reperire le risorse necessarie: servono presto 5 milioni di euro.

Altro passaggio del discorso è legato al Capodanno. Le risorse sono poche dopo il concertone avvenuto a fine 2023. Così si torna al passato: “Non ci sarà un Capodanno da un milione e mezzo ma sarà diffuso e più sobrio“. Dunque niente cifre folli, più attenzione alle piazze e ai luoghi di ritrovo della città.

