In data odierna, il Corpo Forestale regionale segnala 16 incendi occorsi in Sardegna, tre dei quali hanno richiesto l’ intervento dei mezzi aerei della flotta regionale e della flotta nazionale.

Incendio in agro del Comune di Decimomannu (CA), il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Uta (CA) coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Pula (CA). Sono intervenuti sul posto gli uomini del Gauf del Corpo Forestale di Cagliari, volontari del Soccorso Assemini e i volontari del P. A. N. di Siliqua.

Incendio in agro del Comune di Dualchi (NU), località “Piredu”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Bolotana (NU), coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri (SuperPuma) provenienti dalla base del CFVA di Fenosu (OR) e dalla base del CFVA di Alà dei Sardi (SS). A causa delle forti raffiche di vento e difficoltà nello spegnimento sono stati richiesti ed inviati sul posto tre Canadair (CAN30), (CAN16) e (CAN8), tutti decollati dall’aeroporto di Olbia. Sono intervenuti inoltre gli uomini del Corpo Forestale provenienti dalle Stazioni del CFVA di Gavoi e Orani, due squadre dell’Agenzia Forestas di Bolotana e Macomer, i volontari della Protezione Civile TIRSO di Ottana. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei sono ancora in corso.

Incendio in agro del Comune di Quartu Sant’Elena (CA), località “Perda Bona”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Sinnai (CA), coadiuvato dal personale a bordo dell’ elicottero proveniente dalla base del CFVA di Pula (CA). Sono intervenuti gli uomini del Corpo Forestale della Stazione di Cagliari e per lo spegnimento a terra i volontari del P.A.F.F. di Quartu Sant’Elena, MA.SI.SE e Ssarda Ambiente di Sinnai. Sono inoltre intervenuti i V.V.F. di Cagliari.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it