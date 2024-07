Si accendono i motori verso la Serie A 2024/25: la Lega Calcio ha infatti sorteggiato il nuovo calendario, che vede coinvolto anche il Cagliari Calcio dopo la recente salvezza.

La guida rossoblù di Davide Nicola prenderà il via all’Unipol Domus contro la Roma di Daniele De Rossi. Appuntamento per un giorno tra il 17, il 18 e il 19 agosto. Segue ancora una sfida casalinga, questa volta con la neopromossa Como dell’ex Dossena. La prima gara in trasferta invece col Lecce.

Alla quarta giornata sarà il Napoli a sbarcare in Sardegna, mentre alla quinta ci sarà l’Empoli alla Domus. Seguono due sfide in trasferta: alla sesta giornata a Parma e alla settima con la Juventus. Cagliari vs Torino e Udinese vs Cagliari conducono l’ottava e la nona giornata.

La giornata 10 vede i rossoblù accogliere il Bologna. All’undicesima, trasferta con la Lazio. Alla dodicesima invece arriva il Milan mentre alla tredicesima sfida con il Genoa in Liguria. L’1 dicembre, al turno numero 14, confronto con il Verona. Infine: Fiorentina (fuori), Atalanta (in casa), Venezia (fuori), Inter (in casa), Monza (fuori).

Il girone di ritorno sarà invece asimmetrico. Ripartenza con il Milan a San Siro, quindi in casa con il Lecce e in trasferta con il Torino.

Quindi: Lazio (casa), Parma (casa), Atalanta (fuori), Juventus (casa), Bologna (fuori), Genoa (casa), Roma (fuori), Monza (casa), Empoli (fuori), Inter (fuori), Fiorentina (casa), Verona (fuori).

Dunque il rush finale verso la salvezza: Udinese (casa), Como (fuori), Venezia (casa), Napoli (fuori).

