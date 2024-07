“Ho subito un tentato stupro alla stazione di Cagliari”. La denuncia sul fatto avvenuto questa mattina attorno alle 6,30 arriva direttamente dalla giovane cagliaritana che si trovava nello scalo ferroviario per motivi di lavoro.

Da quanto racconta la ragazza, un uomo di origine straniera si sarebbe avvicinato e l’avrebbe aggredita alle spalle. “Io avevo gli auricolari, stavo ascoltando musica e non mi ero accorta di niente”, dice la giovane, che ha prontamente reagito e l’aggressore si è allontanato.

La stessa ha contattato subito i carabinieri, che in quattro minuti si sono presentati alla stazione: l’uomo, già denunciato in altre occasioni per aver mostrato i genitali a delle ragazze nella zona di via Roma, avrebbe problemi psichici.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it