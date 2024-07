Stava scalando alcune rocce con degli amici, quando improvvisamente è precipitato atterrando malamente. Poteva finire molto male il gioco di un ragazzino di 11 anni ieri a Cala Sinzias, trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Brotzu con diverse fratture e escoriazioni.

Ad avvertire i soccorsi alcune persone presenti nella zona, poi l’arrivo del 118 di Villasimius e infine il trasporto in elicottero. Sul posto anche i Carabinieri di San Vito. Il ragazzino non è grave ed è rimasto cosciente per tutte le operazioni di soccorso.

