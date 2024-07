Incendio intorno alle 4 di questa mattina a Tula. La squadra dei Vigili del fuoco di Ozieri è intervenuta in via Angioy per un’autovettura in fiamme. Distrutta completamente la vettura, ma l’intervento dei soccorritori ha impedito che l’incendio si propagasse all’abitazione accanto alla quale era parcheggiata.

Sul posto i Carabinieri di Ozieri e il 118. A causa dei fumi inalati, i residenti nell’abitazione, tra cui il proprietario dell’auto, sono stati accompagnati al pronto soccorso per accertamenti. Ingenti i danni agli infissi e alla facciata della casa.

