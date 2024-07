Prosegue l’ondata di rabbia popolare per il gattino lanciato da un ponte a Lanusei. Il ragazzino che si è fatto filmare da suoi amici mentre compiva l’orribile gesto continua ad essere oggetto di insulti e minacce, ma la sua deprecabile azione ha anche scatenato gli animalisti che sulla piattaforma Change.org hanno lanciato una petizione.

Sono oltre 100mila i cittadini che da domenica hanno scelto di firmare per attirare l’attenzione della politica e della magistratura sul maltrattamento degli animali, per inasprire le pene e chiedere “giustizia per l’animale e certezza della pena per gli autori del fatto”. 31mila firme sono giunte solo nelle ultime 24 ore.

Numeri che certificano un sentimento popolare di forte spregio per un gesto che, nonostante la giovanissima età dei protagonisti, non viene perdonato dal web.

