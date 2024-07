Tragedia sul lavoro questa mattina a Macchiareddu. Un operaio di 42 anni, residente a Iglesias, é morto mentre operava in un’azienda per il trattamento dei rifiuti nella zona industriale. A causare il decesso è stato il colpo della pala meccanica di un mezzo per lo spostamento dei rifiuti.

Nonostante l’immediato l’allarme e il pronto intervento del 118, per l’uomo non c’è stato niente da fare. Sul posto anche l’elisoccorso, purtroppo giunto invano. I Carabinieri lavorano per ricostruire l’esatta dinamica e accertare responsabilità.

