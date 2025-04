Fratelli Deiana, l’appello della famiglia: “Servono foto della passeggiata botanica”

Continuano senza sosta le ricerche di Giuseppe e Lorenzo Deiana, i due fratelli di Olbia scomparsi in mare una settimana fa a Capo Figari.

Non solo i sommozzatori della Guardia Costiera, nei giorni scorsi sono stati invitati anche Sup e barche a vela a mettersi in mare per cercare di perlustrare in modo più accurato l’area.

Per il momento però tutto si è rivelato vano e non sono emerse tracce rilevanti: è come se i due fratelli si fossero volatilizzati.

Per questo motivo, i familiari per voce dell’avvocato Pietro Cherchi hanno cominciato a richiedere delle foto a tutti coloro che hanno preso parte alla “passeggiata botanica” che si è svolta a Capo Figari lo scorso 19 aprile tra le 11 e le 16.30.

Quello infatti potrebbe essere il periodo di tempo in cui i due giovani si trovavano nella zona e dalle foto potrebbero emergere dettagli fondamentali per le ricerche.

