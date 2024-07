Si è accasciato a terra e non si è più ripreso: notte fatale per un 55enne a Sassari. Ha perso la vita a pochi passi da piazza d’Italia, mentre andava in scena la rappresentazione teatrale dell’Otello.

Secondo il racconto dei presenti, l’uomo – che stava lamentando il troppo caldo anche nelle ore notturne – avrebbe avuto un malore e perso i sensi. Prontamente sono stati chiamati i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare: dopo mezz’ora, il suo corpo è stato coperto con un lenzuolo bianco.

Sul posto è accorso anche il sindaco Giuseppe Mascia, presente in piazza, avvisato di quanto fosse accaduto.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it