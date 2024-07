Ha solo 23 anni, ma le Olimpiadi di Parigi 2024 per Dalia Kaddari appaiono già come un banco di prova decisivo per capire il suo percorso nel novero dell’atletica internazionale. Tante aspettative sono piombate su di lei nel corso degli ultimi anni: ecco perché ancora una volta avrà gli occhi puntati addosso.

Sarà la sua seconda partecipazione dopo Tokyo 2021. Tre anni fa non andò bene: finì ultima nella semifinale dei 200 metri e venne esclusa dalla staffetta 4×100. Un mese fa, agli Europei a Roma, si è dovuta fermare per un infortunio. A Parigi avrà l’occasione per rilanciarsi in entrambe le gare.

Arriva alla manifestazione comunque con un carico di buone sensazioni. Parla per lei il palmares: 4 volte campionessa italiana nei 200 metri e bronzo europeo a Monaco 2022 con la staffetta 4×100.

Quando gareggia?

Domenica 4 agosto (batterie 200 metri)

Lunedì 5 agosto (eventuali semifinali 200 metri)

Martedì 6 agosto (eventuale finale 200 metri)

Venerdì 9 agosto (batterie 4×100)

Sabato 10 agosto (eventuale finale 4×100)

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it