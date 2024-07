Tragedia nella serata di ieri, martedì 23 luglio, alla foce del Coghinas, tra Badesi e Valledoria, dove un turista tedesco di 63 anni è morto annegato.

Da quanto si è appreso, l’uomo si sarebbe tuffato per un bagno al tramonto, mentre si trovava insieme ad amici per una vacanza in Sardegna. Gli stessi hanno assistito al dramma.

Il gruppo era uscito a bordo di un kayak, quando l’imbarcazione si è ribaltata a causa del mare agitato. Fortunatamente gli altri occupanti sono riusciti a raggiungere la riva e salvarsi. Per il 63enne, invece, non c’è stato niente da fare: è stato inghiottito dalle onde.

Sul posto la motonave della Guardia costiera turritana intervenuta a seguito della segnalazione arrivata alla Capitaneria di porto di Porto Torres.

