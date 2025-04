Accademia Belle Arti: è scontro politico tra Cagliari e Sassari

Sulla possibilità che venga istituita l’Accademia delle Belle Arti a Cagliari è scontro totale. Uno scontro che riaccende le divisioni tra il Nord e il Sud della Sardegna, comprendendo anche le appartenenze politiche.

A lanciare un severo monito, accolta la notizia, era stato il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia.

“No allo scippo dell’Accademia di Belle Arti di Sassari a vantaggio di Cagliari e in nome del cagliaricentrismo. A distanza di alcuni anni da analoghi tentativi, c’è chi riprova a portarci via l’istituto di alta formazione, considerato un’eccellenza a livello nazionale”.

A stretto giro ha risposto l’autore della proposta per lo spostamento, ovvero l’onorevole Salvatore Deidda di Fratelli d’Italia.

“Invito il Sindaco di Sassari, nell’immediato e nel futuro, a documentarsi e leggere con attenzione gli atti Parlamentari invece di tentare di polemizzare sul niente solo per attaccare il Governo. Infatti, nell’Ordine del Giorno approvato dal Governo, da me presentato, è scritto chiaramente che l’apertura di una Accademia di Belle Arti a Cagliari potrà nascere grazie alla collaborazione con quella di Sassari, proponendo dei corsi alternativi a quelli esistenti attualmente. È proprio l’Accademia di Belle Arti di Sassari che avrà l’onere e l’onore, magari, di aprire una sede distaccata, diventando una Accademia più grande e capace di aumentare l’offerta formativa. Fratelli d’Italia lavora per il bene della Sardegna e non per alimentare guerre di campanile. Il Sindaco lasci la propaganda da parte”.

