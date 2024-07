“Il campo sportivo di via Coghinas di Assemini sarà intitolato a Gigi Riva. Non siamo i primi a farlo e non saremo gli ultimi. Questo merita il nostro amato campione”. Lo annuncia sui social il sindaco di Assemini Mario Puddu.

Prosegue dunque l’ondata di affetto per Rombo di Tuono che vede numerosi Comuni della Sardegna tributare alla leggenda rossoblù strade, campi e piazze.

