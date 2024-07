Avrà ancora una volta la bandiera sarda con sé, Filippo Tortu. Accento brianzolo, origini di Tempio Pausania, con l’isola ha mantenuto un legame molto forte. E alle Olimpiadi di Parigi 2024 avrà gli occhi di tutti fortemente puntati sopra.

Campione olimpico in carica della staffetta 4×100, a lui si deve il meraviglioso oro di Tokyo 2021 in cui superò la Gran Bretagna per un ciuffo. Questa volta torneranno in gara gli americani, ma la distanza con la staffetta italiana non è così ampia.

Tortu deve anche riscattare gli ultimi mesi non esaltanti. In particolare sui 200 metri non ha raccolto gioie e dunque le Olimpiadi risultano l’occasione ideale per prendersi qualche rivincita.

Quando gareggia?

Dal 5 (batterie) all’8 agosto (eventuale finale) nei 200 metri

8 agosto (batterie) e 9 agosto (finale) nella staffetta 4×100

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it