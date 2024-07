Secondo gli addetti ai lavori e i bookmakers, Alessia Orro con la nazionale italiana femminile di pallavolo è accreditata come l’unica sarda favorita per la vittoria della medaglia d’oro.

Non sarebbe però l’unica medaglia. Speranze anche per Lorenzo Patta, Filippo Tortu, Sergio Massidda e Stefano Oppo: in questo caso è previsto però una medaglia di bronzo.

