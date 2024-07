Nell’attesa di poter prendere il bus per tornare a casa, alcuni giovani si sono dovuti difendere dal sole con due ombrelloni perché mancava la pensilina. La foto, sbarcata sui social, è diventata presto virale col titolo “Non è Africa ma la fermata del bus Picciau“.

Sul caso è intervenuto il sindaco di Capoterra, Beniamino Garau, specificando sia le competenze che il proprio impegno.

“Riguardo l’immagine che viene riportata, mi preme voler specificare che la competenza per il posizionamento di pensiline è della società Arst e Anas. Ad ogni modo, la settimana prossima incontrerò alcuni responsabili degli uffici competenti, affinché si possano accelerare i lavori su quelle fermate autobus. Vedere i miei concittadini in condizioni di disagio non è piacevole e farò di tutto per rimediare. Capoterra è una città turistica che, per migliorarsi, necessità anche di supporto e autorizzazione da parte di altri Enti”.

