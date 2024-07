È innegabile che ci siano stati nei problemi, con un vero e proprio caos dei pronto soccorso legati all’Aou di Cagliari. Ma la direzione aziendale assicura di aver risposto prontamente alle emergenze causate dal blackout al Brotzu.

“Alla situazione emergenziale l’Aou di Cagliari ha risposto prontamente tramite il coinvolgimento dei servizi competenti, mobilitando tutte le risorse disponibili, con il richiamo del personale reperibile e con lo spostamento di operatori dai reparti di degenza, peraltro anche loro impegnati con elevati carichi di lavoro, verso il Pronto soccorso, cercando il difficile equilibrio fra il maggior impegno richiesto e la necessità di un giusto riposo. La Direzione Aziendale riconosce l’impegno profuso in queste faticose giornate dai propri operatori medici, infermieri e OSS ed è loro grata per l’abnegazione mostrata a servizio dei pazienti” si legge in una nota.

In questo modo, l’Aou di Cagliari risponde alla denuncia lanciata dal sindacato NurSind nella giornata odierna.

