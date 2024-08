Partirà a settembre la riorganizzazione del sistema sanitario sardo voluto dalla presidente della Regione, Alessandra Todde. Ieri pomeriggio il vertice di maggioranza in Consiglio regionale per tracciare la road map della nuova legge sulla sanità sarda. Si inizierà con il cambio dei vertici delle Asl e dalle modifiche rispetto all’attuale conformazione dell’Ares, l’Azienda regionale della salute. Per Todde non si tratta di una vera e propria riforma, ma significherà comunque “un netto cambio di passo rispetto alla scorsa legislatura”.

Al termine del vertice, la presidente ha fatto il punto sul nuovo piano. “Insieme ai consiglieri di maggioranza oggi abbiamo definito l’impianto e la struttura del disegno di legge che presenteremo a settembre sulla gestione sanitaria” ha spiegato. “In campagna elettorale avevamo detto che non avremmo fatto una riforma, e continuo a ribadirlo. È inevitabile però portare avanti una riorganizzazione”.

“Andremo a colpire le inefficienze, le cose che non funzionano. Occorre per esempio chiarire le funzioni tra Ares e le diverse Asl. Ci siamo confrontati sulla struttura complessiva del provvedimento, e soprattutto abbiamo concordato sul fatto che la commissione Sanità e l’assessorato dovranno viaggiare insieme per portare avanti la norma. C’è uno scollamento molto grande tra le attuali direzioni delle Asl e i territori, serve discontinuità”.

