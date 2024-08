Approvato oggi pomeriggio il disegno di legge sull’assestamento di bilancio 2024-2026 della Regione Sardegna. Il provvedimento è passato coi soli voti della maggioranza, dopo una lunga discussione in Consiglio regionale iniziata la settimana scorsa.

L’ammontare iniziale della manovra finanziaria era di 250 milioni di euro, ma la cifra è lievitata durante l’esame dell’articolato per una serie di emendamenti aggiuntivi, superando i 300 milioni di euro. La legge è passata con 28 sì e 14 no.

“Sono stati mesi di lavoro intenso. Ma l’obiettivo di dare il via libera all’assestamento prima di Ferragosto è stato raggiunto grazie alla maggioranza e alla minoranza che, nonostante posizioni divergenti, si sono confrontate in maniera costruttiva e hanno raggiunto l’accordo per licenziare il Disegno di legge nel più breve tempo possibile per il bene dei sardi” ha dichiarato il presidente del Consiglio Piero Comandini. “Un provvedimento da 250 milioni che rende immediatamente spendibili le risorse e che darà sollievo a settori strategici della nostra Isola”.

Tra i provvedimenti principali, 30 milioni per consentire alla Regione di partecipare al processo di fusione degli aeroporti sardi; 15 per l’emergenza siccità; 30 milioni sul Fondo unico per gli enti locali e 5,4 per l’abbattimento delle liste d’attesa nella Sanità.

