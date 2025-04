Empoli-Cagliari, i parlamentari sardi pronti a muoversi sul caso biglietti

La rabbia e l’indignazione dei tifosi sardi arrivano in Parlamento. Sono diversi gli esponenti sardi a Roma che nelle ultime ore hanno annunciato azioni politiche per il blocco della trasferta ai tifosi residenti in Sardegna in vista di Empoli-Cagliari.

“Sto valutando di presentare a tal riguardo un’interrogazione parlamentare, attendendo gli sviluppi” annuncia il deputato leghista Dario Giagoni. “Vorrei ricordare che il calcio, lo sport in generale, dovrebbe essere elemento di unione e non di discriminazione”.

Sulla stessa linea il deputato di Forza Italia e presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Ugo Cappellacci. “Chi segue la squadra rossoblù in trasferta è già costretto ad affrontare il viaggio con mille sacrifici sul piano economico e organizzativo. Aggiungere a queste difficoltà anche un divieto assolutamente ingiustificato e, a dir poco, scandaloso rappresenta un insulto ai tifosi, alla squadra e a tutta la Sardegna. Laddove non dovesse essere annullata subito questa nefandezza, mi riservo di presentare una serie di atti ispettivi in sede parlamentare affinché non resti senza conseguenze”.

Anche Salvatore Deidda di Fratelli d’Italia, deputato e presidente della Commissione Trasporti della Camera, è pronto a mobilitarsi. “Nel rispetto delle competenze, sto invitando chi di dovere a valutare le implicazioni dovute ad un divieto. Persone che hanno già acquistato un biglietto per partire, preso a noleggio automezzi ma soprattutto un divieto ingiusto ma anche un favoritismo per la formazione di casa rispetto a quella in trasferta”.

Intanto il Cagliari Calcio suggerisce ai tifosi di “presentare ricorso al Tar per la revoca dell’ordinanza, come avvenuto con successo recentemente da parte dei tifosi della Fiorentina per la trasferta a Monza, oppure chiedere il risarcimento dei danni derivanti dai costi già sostenuti per acquistare biglietti di trasporto”.

Sulla questione è intervenuta ufficialmente anche la Regione Sardegna, sia con le dichiarazioni via social della presidente Alessandra Todde, sia con una nota degli assessori ai Trasporti e allo Sport, Barbara Manca e Ilaria Portas.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it