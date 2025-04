Pedopornografia, arresti in tutta Italia: perquisizioni anche in Sardegna

Anche in Sardegna prosegue la caccia alla pedopornografia. Una vasta operazione nazionale della Polizia di Stato ha colpito duramente lo sfruttamento sessuale dei minori online, portando all’arresto di 4 persone nella penisola e all’iscrizione nel registro degli indagati di altre 15. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli, ha consentito il sequestro di numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illeciti e wallet di criptovalute.

Tra gli arrestati figurano un disoccupato 27enne di Foggia, un informatico 49enne di Biella, un operaio 22enne di Caserta e un massaggiatore 36enne di Pesaro Urbino. Tra gli indagati, di età compresa tra i 22 e i 67 anni, risultano impiegati, operai, professionisti e persino un avvocato.

A condurre l’operazione il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online della Polizia di Stato, con il supporto del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Napoli e sotto il coordinamento della IV Sezione della Procura della Repubblica di Napoli, guidata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone. Le perquisizioni personali, locali e informatiche sono state eseguite in diverse regioni italiane, tra cui Lombardia, Lazio, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna, Puglia, Veneto e anche in Sardegna.

L’indagine ha beneficiato della collaborazione con le autorità tedesche, nell’ambito di una più ampia operazione coordinata dall’Europol. Attraverso l’analisi delle blockchain, gli investigatori sono riusciti a identificare i soggetti che avevano effettuato pagamenti in criptovalute per accedere a due piattaforme del dark web.

Parallelamente, la polizia e la procura di Monaco di Baviera hanno eseguito ben 79 arresti, a testimonianza della portata internazionale dell’operazione. Le indagini proseguono per individuare ulteriori responsabili e smantellare completamente la rete criminale che si nasconde dietro questo traffico illecito di materiale pedopornografico.

