Centinaia di persone si sono ritrovate a Tortolì per dare l’ultimo saluto alla piccola Anna Laura Pilia. Appena 10 anni, è deceduta per annegamento durante un corso di vela ad Arbatax.

Tutta la comunità si è stretta intorno alla famiglia della bimba nella chiesa gremita da persone arrivate da tutto il territorio ogliastrino. A tal punto che non è bastata a contenere le tantissime persone che hanno assistito alla messa dal sagrato. Tanti i palloncini bianchi e il cordoglio dedicati.

Intanto, in merito alla tragedia, la Pm di Lanusei Giovanna Morra ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. Al momento non risultano indagati.

