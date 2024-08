Un turista francese di 62 anni è in gravi condizioni dopo esser stato colpito da un’elica di un gommone a Villasimius.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si è tuffato in mare per fare una nuotata. In quel momento è passato un gommone che lo ha investito. Comportandogli ferite al volto e alle braccia.

Soccorso da una barca, l’uomo è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari. Sull’incidente sta indagando la Guardia Costiera.

