Un ragazzo di 21 anni è rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente stradale che l’ha coinvolto lungo la Provinciale 33. Le cause sono ancora in corso d’accertamento.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe uscito fuori strada con l’auto senza la corresponsabilizzazione di altri veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, che hanno reso necessario la corsa verso l’ospedale Brotzu di Cagliari per le condizioni critiche del ragazzo.

Il 21enne, originario di Samatzai, è stato operato in neurochirurgia. Le condizioni sono monitorate dai medici.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it