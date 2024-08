È stato convalidato il fermo di Andrea Giuntoli, il 43enne di Santa Giusta finito in carcere a Massama con l’accusa di omicidio volontario per aver ucciso Francesco Salis.

L’omicidio ai danni del muratore di 44 anni è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, dopo esser stato colpito con una fucilata sparata a distanza ravvicinata.

Il 43enne si è avvalso della facoltà di non rispondere in attesa di nominare un avvocato di fiducia. Il gip di Oristano, dopo aver convalidato il fermo, si è riservato sulla misura cautelare in carcere.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it