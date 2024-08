Si trova in coma farmacologico nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu di Cagliari il turista francese di 62 anni che nella serata di domenica 11 agosto è stato travolto da un gommone mentre faceva il bagno a Campulongu, Villasimius.

L’uomo è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la ricostruzione di un braccio e della mano, oltre che per bloccare l’emorragia interna causata dall’impatto col natante.

I medici mantengono riservata la prognosi.

Il turista si trovava a bordo di un catamarano, a circa 250 metri dalla costa, e si è tuffato in mare per una nuotata. Si sarebbe allontanato dall’imbarcazione di diverse decine di metri, quando è stato travolto dal gommone. È stato lo stesso conducente a tuffarsi per soccorrerlo.

Il conducente del gommone, un 34enne, è stato segnalato come atto dovuto alla Procura di Cagliari.

