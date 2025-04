Super Fischnaller non basta: la Torres cade a Lucca

Si chiude con una sconfitta la regular season della Torres. I rossoblù cadono per 3-2 con la Lucchese, al termine di una sfida rocambolesca, in piedi fino agli ultimi istanti.

Gli uomini di Greco sono andati sotto ad inizio primo tempo, salvo ribaltare con forza il risultato. La doppietta di Fischnaller è stata prorompente ma frenata dal pareggio a fine tempo dell’ex Saporiti.

È di Selvini il gol vittoria, quello che dona i tre punti alla Lucchese. Non bastano per la salvezza. Certamente bastano per i play out. La Torres invece si conferma terza e punta agli imminenti playoff promozione.

