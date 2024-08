Il pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Isili chiude per cinque giorni (tra il 13 e il 19 agosto) a causa dell’assenza di medici. La sospensione temporanea è stata disposta dal direttore generale dell’ Asl di Cagliari Marcello Tidore.

Secondo quanto riferisce il direttore sanitario Roberto Massazza, i pazienti meno gravi saranno seguiti dal servizio di continuità assistenziale del presidio mentre quelli più gravi andranno in altri ospedali.

La comunicazione ha mandato su tutte le furie il sindaco di Isili, Luca Pilia. “Questa situazione non è tollerabile. Un pronto soccorso di un ospedale di una zona disagiata non può funzionare a intermittenza. La sanità è un servizio fondamentale che deve essere garantito tutto l’anno per ventiquattro ore al giorno. Vogliamo che il servizio venga ripristinato al più presto”.