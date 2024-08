Ha scattato una foto al rapper Geolier e sarebbe stato aggredito dai buttafuori di un locale in quel di Porto Cervo. Secondo la versione data, nessuna immagine, al di là di quelle ufficiali, sarebbe stata autorizzata tra i tanti frequentatori del locale.

I fatti risalgono alla notte tra il 5 e il 6 agosto scorso, ma si sono appresi solo oggi. Vittima dell’aggressione uno studente universitario di Palermo in vacanza in Sardegna: il giovane, che era in discoteca con alcuni amici, ha già presentato formale denuncia.

Portati fuori dalla discoteca, i ragazzi hanno subito chiamato la polizia, che sta ora proseguendo le indagini sull’accaduto. Medicato al Pronto soccorso dell’ospedale di Olbia, al giovane aggredito sono stati assegnati nove giorni di prognosi.

